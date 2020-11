Tamer Taşpınar: 'Naim, Türk ve dünya halteri için unutulmaz bir efsane'

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, vefatının üçüncü yıl dönümünde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu'nu özlemle andıklarını, Türk ve dünya sporunun böyle bir efsaneyi hiçbir zaman unutmayacağını söyledi.



Taşpınar, yaptığı açıklamada, "Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967'de doğuyor, 18 Kasım 2017'de vefat ediyor. 50 yıla neler sığdırmış yani kısa bir ömürde olacak iş değil bunlar. Çok istisnai bir durum; 3 olimpiyat şampiyonluğu, 7'şer dünya ve Avrupa şampiyonluğu ve 46 rekor, Time dergisine kapak oluyor. Hayatı film oluyor, hayatını konu alan kitap yazdık. Hiç kolay değil bunlar." diye konuştu.



Naim Süleymanoğlu'nun vefatından sonra her yıl adına bir Türkiye şampiyonası bir de uluslararası şampiyona düzenlediklerini belirten Taşpınar, şöyle devam etti:



"Bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle bu yarışmaları yapamadık. Her yıl mezarı başında Kuran'ı Kerim okutarak kendisine dua ediyoruz. Naim Süleymanoğlu'nun bu kadar derecelerinin yanı sıra hayatında önemli dönüm noktaları var. Birisi Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelişi, o sıralar orada Belene kampları vardı; Türkleri asimile etmek istiyorlardı, isimlerini değiştiriyorlardı, mezar taşlarını dahi değiştiriyorlardı. Hepimiz çocukluğumuzu yaşadık, bir düşünelim 16 yaşında oradan kalkıp Türkiye'ye gelmeye karar vermek bu müthiş bir irade, takdir etmek lazım. Tabii gelmesinde rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal başta olmak üzere çok büyük katkılar var. Ama o geldikten sonra belki de siyasetin yapamayacağı veya çok büyük paralar harcayarak elde edemeyeceğiniz bir takım şeyleri Naim tek başına elde etti. Bütün dünyaya o Belene toplama kampındaki zulmü Bulgaristan'ın yaptığı zulmü dünyaya anlattı ve sona erdi bu zulüm."



"Naim çok büyük bir kişilikti"



Taşpınar, Naim Süleymanoğlu'nun 1996 Atlanta Olimpiyatları'ndaki Yunan rakibi Valerios Leonidis'in cenazede Naim'in Türk bayrağına sarılı tabutunu öptüğünü hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Leonidis 'Saygı duyuyorum o çok büyük sporcuydu, herkes onu örnek alıyordu, ben de onu örnek alıyordum.' dedi. Leonidis'i Yunanistan'da işinden ettiler. Leonidis'in bu davranışına daha sonra fair-play ödülü verildi. Olimpiyat evinde Uğur Erdener, ben ve Yunanistan Olimpiyat Komitesi Başkanı, Leonidis'e fair-play ödülünü takdim ettik. Naim, cenazesinde bile barış adına mesajların yaşandığı çok büyük farklı bir kişilikti."



"Böyle başarıları olan dünya halterinde başka bir sporcu yok"



Naim Süleymanoğlu'nun üst üste 3. kez olimpiyat şampiyonu olduğu ve 46 dünya rekoru elde ettiğinin hatırlatılması üzerine Başkan Taşpınar, şu ifadeleri kullandı:



"1983'te 'Cep Herkülü' deniliyor, bu çok büyük bir ödül. Böyle başarıları olan dünya halterinde başka bir sporcu yok. Halterde olsun diğer birçok branşta olsun çok istisnai bir olaydır bu. Türkiye adına, Türk sporu ve halteri adına gurur verici bir olay. Ayrıca biz de böyle bir sporcumuz olduğu için hem federasyon hem ülke olarak gurur duyuyoruz. Ayrıca Naim şampiyon olduğu zaman bütün dünya seviniyordu, yani Türkiye'nin dışında birçok ülkeler de seviniyordu. Afrika'daki o ezilen mazlum insanlar, Türk Cumhuriyetlerindeki insanlar hepsi seviniyordu, Naim'i alkışlıyordu ve gurur duyuyorlardı. O bakımdan biz Naim'le ne kadar gurur duysak azdır."



"Filmi çok anlamlı, her sporcunun seyretmesi gereken bir film"



Tamer Taşpınar, Naim Süleymanoğlu'nun ABD vatandaşlığı teklifini reddetmesiyle ilgili "O dönemde Naim'e çok villalar, arabalar, yüksek maaşlar, transfer ücretleri teklif edildi. Hiçbirini kabul etmedi. İşte Naim'i Belene kampından sonra büyük yapan yanları bunlar. 'Ben ülkemin bayrağı altında yarışırım', deyip teklifleri geri çevirdi. Kolay kolay geri çevrilemeyecek tekliflerdi bunlar. Naim'i farklı kılan hadiseler bunlar." değerlendirmesinde bulundu.



Naim'in "Cep Herkülü; Naim Süleymanoğlu" ismiyle filminin de çekildiğini hatırlatan Taşpınar, "Filmi çok anlamlı, her sporcunun seyretmesi gereken bir film. Bu yetmez her Türk gencinin ilkokul, ortaokul, lise talebelerinin seyretmesi gereken bir film olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada bir sporcunun hayatı bir sporcu şampiyon oluyor ama neler çekiyor, şampiyon olana kadar ne gelgitler yaşıyor, nasıl inişler çıkışlar yaşıyor, bunu görmek lazım. O mutluluğun nasıl bir şey olduğu filmde dile getiriliyor. Milli manevi konular da dile getiriliyor. Türk gençliği o filmi seyretmeli diyorum." şeklinde görüş belirtti.



Tamer Taşpınar, şunları kaydetti:



"Geldiğinde rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal karşıladı, ona 'manevi oğlum' diyordu, evine gidip geliyordu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, işte belediye başkanlığından başbakanlığından bu yana gerekeni yaptırıyor, bize de İstanbul Spor İl Müdürüyken görev vermişti. Eski bakanımız Faruk Özak Bey ile evine gittik rahatsızdı, tedavisi için hastaneye götürdük. Cumhurbaşkanımız sürekli ilgilendi, hatırını sordu. Hastalık döneminde kendi doktorunu görevlendirdi, hastanede ziyaret etti. Türk milleti sevdi, bağrına bastı. Türk ve dünya halteri için unutulmaz bir efsane böyle geldi, geçti. Türk ve dünya spor hayatına kattıkları hiçbir zaman unutulmayacak, tekrar Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun."