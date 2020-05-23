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T-Mac: "Vince ile Toronto'da kalsaydım, şampiyonluğa oynardık"

Hall of Fame oyuncu Tracy McGrady, kendisi ve kuzeni Vince Carter'ın Toronto Raptors'da beraber kalmış olması durumunda, şampiyonluk için oynamış olabileceklerini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Hall of Fame oyuncu Tracy McGrady, kendisi ve kuzeni Vince Carter'ın Toronto Raptors'da beraber kalmış olması durumunda, şampiyonluk için oynamış olabileceklerini söyledi.

Birçok kişi, Raptors'ın daha uzun bir süre için Carter ve McGrady'yi çekirdek oyuncuları olarak tutması durumunda, takımın geleceğinin nasıl görüneceğini merak ediyordu.

McGrady'e göre, böyle bir durumda takımı Kobe Bryant ve Los Angeles Lakers ile eşleşip bir şampiyonluk için oynayabilirdi.

T-Mac, All The Smoke'ta konuk olduğu bölümünde Matt Barnes ve Stephen Jackson'a şunları söyledi:

"Bir şampiyonluk için oynardık. Kalsaydım Lakers'la yüzleşirdik, buna şüphe yok, ama Toronto'da organizasyonla ilgili çok şey olup bitiyordu. Kalmamın bir yolu yoktu."

McGrady, ekiple sadece üç yıl oynadıktan sonra Raptors'tan ayrılmıştı. Toronto'daki çaylak sezonunda maç başına sadece 13 dakika oynamış ve Raptors'ın bir parçası olmanın "cehennem" gibi olduğunu söylemişti.


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