Szalai: "Pereira'nın sisteminde başarılı olabiliriz"

Fenerbahçe'nin defans oyunclarından Attila Szalai, Dinamo Kiev maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Szalai: 'Pereira'nın sisteminde başarılı olabiliriz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ağustos 2021 22:07
Fenerbahçe'nin başarılı defans oyuncusu Attila Szalai, Dinamo Kiev maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Hazırlık sürecini değerlendiren Attila Szalai "Hazırlık dönemi iyi gidiyor. İyi ve yoğun idmanlar yapıyoruz. Fiziksel ve taktiksel seviyemizi geliştirmeye çalışıyoruz. Haftaya başlayacak Süper Lig'e hazır olmak istiyoruz." dedi.

Yeni teknik direktörlerinin felsefesi hakkında da konuşan Attila Szalai "Vitor Pereira'nın sisteminde başarılı olabiliriz. Hatalarımız var ama düzelteceğiz. Bu her sistemde olur. İyi yoldayız. Arkadaşlarımızın kademesine girmemiz ve çok koşmamız lazım. Teknik ekip bize bunları en iyi şekilde anlatıyor." ifadelerini kullandı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.