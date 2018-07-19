teknik direktörü Phillip Cocu'nun transfer listesinin ilk sıralarında yer alan'un 23 yaşındaki savunma oyuncusu, Fenerbahçe hakkında konuştu.Hollanda basınına konuşan genç futbolcu, ''Beni istemeleriyle alakalı bir şey bilmiyorum. Feyenoord ile sözleşmem bulunuyor. Hakkımda çıkan transfer dedikoduları yanlış alarm.'' sözlerini kullandı.Feyenoord'un Sven van Beek için 5 milyon Euro istediği, Fenerbahçe'nin ise 3 milyon Euro teklifte bulunacağı iddia edilmişti.Feyenoord alt yapısında futbola başlayan ve 1.89 boyu ile dikkat çeken Sven van Beek, geçen sezon Hollanda ekibiyle 29 maça çıkarken 1 gol kaydetmişti.