  •  
    Süper Lig CAYIR CAYIR; SON DAKİKA transferi!
  •  
    İlk maçta lakap taktılar! "Talisca, çok büyük çok"
  •  
    Barcelona'dan alıyor!.. Anadolu'ya "FLAŞ" isim!
  •  
    Tottenham'dan F.Bahçe için zorunlu bir madde!
  •  
    Comolli'nin transferde
    1 numaralı favori ismi!..

Sven van Beek: ''Yanlış alarm!''

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan Feyenoord'un genç savunma oyuncusu Sven van Beek, transfer hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Sven van Beek: ''Yanlış alarm!''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Temmuz 2018 16:44
Fenerbahçe teknik direktörü Phillip Cocu'nun transfer listesinin ilk sıralarında yer alan Feyenoord'un 23 yaşındaki savunma oyuncusu Sven van Beek, Fenerbahçe hakkında konuştu.

''BİR ŞEY BİLMİYORUM, SÖZLEŞMEM VAR''

Hollanda basınına konuşan genç futbolcu, ''Beni istemeleriyle alakalı bir şey bilmiyorum. Feyenoord ile sözleşmem bulunuyor. Hakkımda çıkan transfer dedikoduları yanlış alarm.'' sözlerini kullandı.

Feyenoord'un Sven van Beek için 5 milyon Euro istediği, Fenerbahçe'nin ise 3 milyon Euro teklifte bulunacağı iddia edilmişti.

Feyenoord alt yapısında futbola başlayan ve 1.89 boyu ile dikkat çeken Sven van Beek, geçen sezon Hollanda ekibiyle 29 maça çıkarken 1 gol kaydetmişti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için