Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 7 takımın bu sezon küme düşme olmasın şeklinde yaptığı başvuruyu reddetti ve bu sezon sonunda planlamada yer aldığı şekilde sezon sonunda üç takımın küme düşeceğini açıkladı.Kayserispor, Konyaspor, Kasımpaşa, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Malatyaspor ve Rizespor Türkiye Futbol Federasyonu'na bu sezon küme düşmemenin olmaması ve gelecek sezon da Süper Lig'e 21 takımla devam edilmesi yönünde başvuru yapmıştı.Ancak, daha önce planlandığı gibi Türkiye Süper Ligi, 2020/21 sezonunda da 18 takımla devam edecek."TFF Yönetim Kurulu, Kulüpler Birliği Vakfı ile gerçekleştirilen toplantıda 7 kulübümüz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen bu sezon küme düşmenin kaldırılmasına dair öneriyi değerlendirmiştir. FIFA ve UEFA'nın her zaman altını çizdiği gibi şampiyonun ve küme düşen takımların sportif sonuçlarla belirlenmesi uygun bulunmuş, sezonun ilan edilen mevcut statüde tamamlanması yönünde fikir birliğine varılmış"