Süper Lig'de 10 hafta | Kim söyledi?

Süper Lig'in dörtte birlik bölümünde öne çıkan sözlere bakıyoruz ve sizlere kimin söylediğini soruyoruz.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Süper Lig'de 10 hafta | Kim söyledi?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Aralık 2020 17:22
Süper Lig'de 10. hafta geride kaldı ve 21 takımlı sezonun dörtte biri geride kaldı. Koronavirüsün gölgesinde oynadığımız bu sezonda 10 haftada birçok kritik olay yaşandı, tartışmalar çıktı, kalbimize dokunan açıklamalar yapıldı.

Bu quizimizde size 15 söz veriyoruz ve sezonun geride kalan bölümünde kime ait olduğunu 4 şık arasından belirlemeni istiyoruz. Bakalım 15'te 15 yapabilecek misin?
 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için