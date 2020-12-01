Süper Lig'de 10 hafta | Kim söyledi?

Süper Lig'de 10. hafta geride kaldı ve 21 takımlı sezonun dörtte biri geride kaldı. Koronavirüsün gölgesinde oynadığımız bu sezonda 10 haftada birçok kritik olay yaşandı, tartışmalar çıktı, kalbimize dokunan açıklamalar yapıldı.Bu quizimizde size 15 söz veriyoruz ve sezonun geride kalan bölümünde kime ait olduğunu 4 şık arasından belirlemeni istiyoruz. Bakalım 15'te 15 yapabilecek misin?