Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendikleri müsabakanın ardından stadyum çıkışında gazetelerin sorularını yanıtladı.



"Daha Güçlü Olacağız"



Otyakmaz, zor bir karşılaşma olduğunu belirterek, "Tek farkla da olsa kazanmasını bildik. Bundan sonraki haftalar içinde iyi bir moral kazanmış olduk. Çok eksik bir takımla bu hafta yakalandık. Kart cezası ve hafta içi oluşan sakatlıklarla birlikte 3-4 yedek oyuncu ile sahaya çıkma fırsatımız oldu. Bu halde bile 3 puanı almak bizi sevindirdi. İnşallah böyle de devam eder. Sakat ve cezalıların gelmesiyle birlikte inşallah daha güçlü bir kadromuz olacak." şeklinde konuştu.



"Taraftar Alınması Faydalı Olacak"



Maçların seyircili oynanması ile ilgili yöneltilen sorulan soruya ise Otyakmaz, "Gönül tabi ki istiyor. Ancak halk sağlığı da önemli. Bilim kurulunun tavsiyelerine uymak zorunda kalıyoruz. Büyük stadyumlara en azından belirli sayıda taraftar alınmasının faydalı olacağı kanaatindeyim. Sanıyorum birazda adaletsizlik olur. İlk maçlarda seyircisiz oynandı, şimdi seyircili oynanıyor diye avantaj sağlanır düşüncesi var. Ama artık takımlar ile taraftarları buluşturmak lazım." yanıtını verdi.



"Bizler İyi Zeminlerde Oynamak İstiyoruz"



Otyakmaz, son olarak stadyumlardaki zemin sorunları ile ilgili ise, "Bizler iyi zeminlerde oynamak istiyoruz. En iyi stadyumlardan bir tanesi de bizim stadyumumuzdu. Ama bu sene çok fazla maç trafiğinden kaynaklı bozulmalar söz konusu oldu. O zaman el birliği ile bir şeyler yapacağız. Sivas'ın zemininden hem yayıncı kuruluş hem de federasyon bize övgü dolu sözler söylüyorlardı. Biz bu işi hakkıyla yapıyoruz. Onların da desteği ile bütün stadyumlar en az bizim stadımız kadar olabilir." şeklinde konuştu.



