Süper Lig'de Okaka rüzgarı!..

Medipol Başakşehir'in sezon başında Udinese'den 2 yıllığına renklerine kattığı Stefano Okaka performansıyla parmak ısırtıyor.
Süper Lig'in 9. haftasındaki Beşiktaş maçında ağları 2 kez sallayan İtalyan golcü takımının galibiyetinde başrolü oynadı.
Turuncu-lacivertli yıldız böylelikle gol sayısını 6'ya yükselterek krallık yarışında zirveye çıktı. Okaka Fenerbahçe maçında 1, Rizespor karşısında da 3 gol atmıştı.
Süper Lig'in 9. haftasındaki Beşiktaş maçında ağları 2 kez sallayan İtalyan golcü takımının galibiyetinde başrolü oynadı.
Turuncu-lacivertli yıldız böylelikle gol sayısını 6'ya yükselterek krallık yarışında zirveye çıktı. Okaka Fenerbahçe maçında 1, Rizespor karşısında da 3 gol atmıştı.