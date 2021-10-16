Süper Lig'de Okaka rüzgarı!..

Medipol Başakşehir'in İtalyan golcüsü, Beşiktaş maçını da boş geçmedi, gol sayısını 6'ya yükselterek krallık yarışında zirveye çıktı.

Haber; Milliyet
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Süper Lig'de Okaka rüzgarı!..
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16 Ekim 2021 10:09
Medipol Başakşehir'in sezon başında Udinese'den 2 yıllığına renklerine kattığı Stefano Okaka performansıyla parmak ısırtıyor.

Süper Lig'in 9. haftasındaki Beşiktaş maçında ağları 2 kez sallayan İtalyan golcü takımının galibiyetinde başrolü oynadı.

Turuncu-lacivertli yıldız böylelikle gol sayısını 6'ya yükselterek krallık yarışında zirveye çıktı. Okaka Fenerbahçe maçında 1, Rizespor karşısında da 3 gol atmıştı.


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