Süper Lig'de ilk devrenin lideri Galatasaray

TAKIM O G B M A Y Av. Puan 1.GALATASARAY 18 13 3 2 36 13 23 42 2.FENERBAHÇE 18 12 2 4 44 21 23 38 3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 18 10 4 4 27 19 8 34 4.ADANA DEMİRSPOR 18 9 6 3 36 19 17 33 5.BEŞİKTAŞ 17 9 5 3 32 21 11 32 6.TRABZONSPOR 18 9 5 4 26 25 1 32 7.ARABAM.COM KONYASPOR 18 6 9 3 24 18 6 27 8.YUKATEL KAYSERİSPOR 18 8 2 8 28 25 3 26 9.CORENDON ALANYASPOR 18 6 6 6 30 31 -1 24 10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 18 5 6 7 38 37 1 21 11.BITEXEN GİRESUNSPOR 18 5 5 8 18 28 -10 20 12.GAZİANTEP FK 18 4 7 7 24 26 -2 19 13.MKE ANKARAGÜCÜ 18 5 4 9 23 29 -6 19 14.KASIMPAŞA 18 5 4 9 20 31 -11 19 15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 17 5 3 9 22 29 -7 18 16.ATAKAŞ HATAYSPOR 18 4 5 9 15 33 -18 17 17.DEMİR GRUP SİVASSPOR 18 3 6 9 19 28 -9 15 18.İSTANBULSPOR 18 4 3 11 18 36 -18 15 19.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR 18 3 5 10 21 32 -11 14

Spor Toto Süper Lig'in 19. ve sezonun ilk yarısının son haftası, 3 karşılaşmayla tamamlandı.Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1, İstanbulspor da konuk olduğu HangiKredi Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. Günün diğer maçında ise Kasımpaşa sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.Süper Lig'de son 8 maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray, topladığı 42 puanla sezonun ilk yarısını en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider bitirdi.Fenerbahçe ilk devreyi 38 puanla ikinci, Medipol Başakşehir 34 puanla üçüncü, Adana Demirspor ise 33 puanla dördüncü sırada tamamladı.Süper Lig'de 19. hafta maçlarının sonuçları şöyle:Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: 4-1Galatasaray-Atakaş Hatayspor: 4-0Fraport TAV Antalyaspor-Bitexen Giresunspor: 2-2Adana Demirspor-MKE Ankaragücü: 3-1Arabam.com Konyaspor-Beşiktaş: 1-2Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 1-0HangiKredi Ümraniyespor-İstanbulspor: 0-2Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-2Gaziantep FK-Fenerbahçe: 1-2Süper Lig'de 19. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:Süper Lig'de 20. hafta maçlarının programı şöyle:20 Ocak Cuma:20.00 Adana Demirspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Adana)21 Ocak Cumartesi:16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Nef)22 Ocak Pazar:13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)16.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Kırbıyık Holding)16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş (RHG EnerTürk Enerji)19.00 Trabzonspor-İstanbulspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)23 Ocak Pazartesi:20.00 Arabam.com Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Fenerbahçe (Ümraniye Belediyesi Şehir)