Süper Lig'de 4. hafta sona erdi!

Süper Lig'de 4. hafta oynanan iki karşılaşmayla sona erdi.



Gaziantep FK, sahasında ağırladığı Antalyaspor'u Muhammet Demir'in penaltı ve 90+9'da Hamza Mendyl'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Gaziantep FK, bu sonuçla puanını 4'e yükseltirken, Antalyaspor 4 puanda kaldı. Kırmızı siyahlılar, bu sonuçla birlikte Erol Bulut yönetiminde ilk galibiyetini aldı.



Aytemiz Alanyaspor ise sahasında konuk ettiği Giresunspor'u Chidozie Awaziem'in 8. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti. Alanyaspor'un golünde asisti yeni transfer Emre Akbaba yaptı. Alanyaspor, Bülent Korkmaz ile çıktığı ilk maçtan galibiyet alarak puanını 6'ya yükseltti. Ligin yeni takımı Giresunspor ise henüz puanla tanışamadı.



4. HAFTANIN TOPLU SONUÇLARI



Karagümrük 4-0 Adana Demirspor

Konyaspor 3-1 Altay

Beşiktaş 3-0 Yeni Malatyaspor

Kayserispor 2-0 Kasımpaşa

Fenerbahçe 1-1 Sivasspor

Rizespor 0-2 Hatayspor

Trabzonspor 2-2 Galatasaray

Göztepe 2-1 Başakşehir

Gaziantep 2-0 Antalyaspor

Alanyaspor 1-0 Giresunspor



SÜPER LİG'DE 4. HAFTA PUAN DURUMU



10 - Beşiktaş

10 - Trabzonspor

10 - Fenerbahçe

10 - Konyaspor

8 - Galatasaray

7 - Hatayspor

7 - Karagümrük

7 - Kayserispor

6 - Altay

6 - Yeni Malatyaspor

6 - Alanyaspor

5 - Kasımpaşa

5 - Göztepe

4 - Antalyaspor

4 - Gaziantep

2 - Sivasspor

2 - Adana Demirspor

1 - Rizespor

0 - Başakşehir

0 - Giresunspor



5. HAFTA FİKSTÜRÜ



17 Eylül Cuma



20.00 Yeni Malatyaspor - Karagümrük

20.00 Altay - Göztepe



18 Eylül Cumartesi



13.30 Sivasspor - Gaziantep

16.00 Kasımpaşa - Trabzonspor

19.00 Antalyaspor - Beşiktaş

19.00 Adana Demirspor - Rizespor



19 Eylül Pazar



13.30 Giresunspor - Konyaspor

16.00 Galatasaray - Alanyaspor

19.00 Başakşehir - Fenerbahçe

19.00 Hatayspor - Kayserispor



