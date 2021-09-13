Süper Lig'de 4. hafta sona erdi!

Süper Lig'de 4. hafta oynanan iki karşılaşmayla sona erdi.
Gaziantep FK, sahasında ağırladığı Antalyaspor'u Muhammet Demir'in penaltı ve 90+9'da Hamza Mendyl'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Gaziantep FK, bu sonuçla puanını 4'e yükseltirken, Antalyaspor 4 puanda kaldı. Kırmızı siyahlılar, bu sonuçla birlikte Erol Bulut yönetiminde ilk galibiyetini aldı.
Aytemiz Alanyaspor ise sahasında konuk ettiği Giresunspor'u Chidozie Awaziem'in 8. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti. Alanyaspor'un golünde asisti yeni transfer Emre Akbaba yaptı. Alanyaspor, Bülent Korkmaz ile çıktığı ilk maçtan galibiyet alarak puanını 6'ya yükseltti. Ligin yeni takımı Giresunspor ise henüz puanla tanışamadı.
4. HAFTANIN TOPLU SONUÇLARI
Karagümrük 4-0 Adana Demirspor
Konyaspor 3-1 Altay
Beşiktaş 3-0 Yeni Malatyaspor
Kayserispor 2-0 Kasımpaşa
Fenerbahçe 1-1 Sivasspor
Rizespor 0-2 Hatayspor
Trabzonspor 2-2 Galatasaray
Göztepe 2-1 Başakşehir
Gaziantep 2-0 Antalyaspor
Alanyaspor 1-0 Giresunspor
SÜPER LİG'DE 4. HAFTA PUAN DURUMU
10 - Beşiktaş
10 - Trabzonspor
10 - Fenerbahçe
10 - Konyaspor
8 - Galatasaray
7 - Hatayspor
7 - Karagümrük
7 - Kayserispor
6 - Altay
6 - Yeni Malatyaspor
6 - Alanyaspor
5 - Kasımpaşa
5 - Göztepe
4 - Antalyaspor
4 - Gaziantep
2 - Sivasspor
2 - Adana Demirspor
1 - Rizespor
0 - Başakşehir
0 - Giresunspor
5. HAFTA FİKSTÜRÜ
17 Eylül Cuma
20.00 Yeni Malatyaspor - Karagümrük
20.00 Altay - Göztepe
18 Eylül Cumartesi
13.30 Sivasspor - Gaziantep
16.00 Kasımpaşa - Trabzonspor
19.00 Antalyaspor - Beşiktaş
19.00 Adana Demirspor - Rizespor
19 Eylül Pazar
13.30 Giresunspor - Konyaspor
16.00 Galatasaray - Alanyaspor
19.00 Başakşehir - Fenerbahçe
19.00 Hatayspor - Kayserispor
Gaziantep FK, sahasında ağırladığı Antalyaspor'u Muhammet Demir'in penaltı ve 90+9'da Hamza Mendyl'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Gaziantep FK, bu sonuçla puanını 4'e yükseltirken, Antalyaspor 4 puanda kaldı. Kırmızı siyahlılar, bu sonuçla birlikte Erol Bulut yönetiminde ilk galibiyetini aldı.
Aytemiz Alanyaspor ise sahasında konuk ettiği Giresunspor'u Chidozie Awaziem'in 8. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti. Alanyaspor'un golünde asisti yeni transfer Emre Akbaba yaptı. Alanyaspor, Bülent Korkmaz ile çıktığı ilk maçtan galibiyet alarak puanını 6'ya yükseltti. Ligin yeni takımı Giresunspor ise henüz puanla tanışamadı.
4. HAFTANIN TOPLU SONUÇLARI
Karagümrük 4-0 Adana Demirspor
Konyaspor 3-1 Altay
Beşiktaş 3-0 Yeni Malatyaspor
Kayserispor 2-0 Kasımpaşa
Fenerbahçe 1-1 Sivasspor
Rizespor 0-2 Hatayspor
Trabzonspor 2-2 Galatasaray
Göztepe 2-1 Başakşehir
Gaziantep 2-0 Antalyaspor
Alanyaspor 1-0 Giresunspor
SÜPER LİG'DE 4. HAFTA PUAN DURUMU
10 - Beşiktaş
10 - Trabzonspor
10 - Fenerbahçe
10 - Konyaspor
8 - Galatasaray
7 - Hatayspor
7 - Karagümrük
7 - Kayserispor
6 - Altay
6 - Yeni Malatyaspor
6 - Alanyaspor
5 - Kasımpaşa
5 - Göztepe
4 - Antalyaspor
4 - Gaziantep
2 - Sivasspor
2 - Adana Demirspor
1 - Rizespor
0 - Başakşehir
0 - Giresunspor
5. HAFTA FİKSTÜRÜ
17 Eylül Cuma
20.00 Yeni Malatyaspor - Karagümrük
20.00 Altay - Göztepe
18 Eylül Cumartesi
13.30 Sivasspor - Gaziantep
16.00 Kasımpaşa - Trabzonspor
19.00 Antalyaspor - Beşiktaş
19.00 Adana Demirspor - Rizespor
19 Eylül Pazar
13.30 Giresunspor - Konyaspor
16.00 Galatasaray - Alanyaspor
19.00 Başakşehir - Fenerbahçe
19.00 Hatayspor - Kayserispor