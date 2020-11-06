Sumudica'nın ailesi için koronavirüs açıklaması

Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Marius Sumudica'nın Romanya'da yaşayan ailesinin Kovid-19'a yakalandığını açıkladı

Haber; Sporx.com
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Sumudica'nın ailesi için koronavirüs açıklaması
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06 Kasım 2020 11:47
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Marius Sumudica'nın Romanya'da yaşayan ailesinin Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Marius Sumudica, Romanya'da yaşayan ailesinin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif olduğunu tarafımıza iletmiş olup, bu gelişmeden büyük bir üzüntü duymaktayız. Sumudica ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'in 8. haftasının açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek olurken Sumudica da takımının başında maça çıkacak



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