Sumudica: 'Ne yapayım, ağzımı mı bantlayayım?'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Ankaragücü'nü 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kendi sahalarının zemininin iyi olmadığını vurgulayan Sumudica, "İyi oynadık. Bunu hissediyorum. Fedakarlıklar yaptık. 3 puanı istedik. Bu galibiyeti şehrimize, Sayın Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e, Sayın Vali Bey'e ve halkımıza armağan ediyoruz. Onlardan da isteğimiz var. Lütfen, sorumluluk kimdeyse bu sahayı bir an önce düzeltin. Bu zemin 4. lig için bile yeterli değil." dedi.



"LİDERLİK; ŞAMPİYONLUK GİBİ"



Şampiyonluk hayalleri olup olmadığı sorulan Rumen hoca, "Şampiyonluk bizim için hayal, zor. Galatasaray oynuyor bugün. 3 gün sonra Sivas'a zor bir maça gidiyoruz. Lider olmak bizim için şampiyonluk gibi. Herkes bunun tadını çıkarsın. Lig sonunda ilk 3 içinde olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.



"SADECE ZAMAN DEDİM, KART ÇIKTI"



"Sarı kart görüp Sivas deplasmanında cezalı duruma düşmesi üzerine konuşan deneyimli hoca, "Ağzımı mı bantlayayım anlamıyorum. Sadece 'zaman' dedim. Bana hemen sarı kartla cezalandırdı. Anlamıyorum. Hakaret yok, bir şey yok. Gelip bir uyarırsın. Maç 0-0, kazanmak istiyorum. Zaman diyorum, kart veriyorlar." diye konuştu.



"BURADAN AYRILMAK İSTEMİYORUM"



Sezon sonunda bitecek sözleşmesi için de konuşan teknik adam, "1-2 hafta sonra 1 seneyi tamamlayacağız evimizdeki yenilmezlik serimizde. 16 resmi maçtır kaybetmiyoruz. Bu da gerçekten çok önemli. Son 25 maçtır rakip fileleri de havalandırıyoruz. Bu da gerçek. Buradan ayrılmak istemiyorum. Bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum. Önemli şeyler var. 25 maçtır gol atıyoruz, bu çok önemli. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Harika bir oyuncu grubuna sahibim. G.Antep'te olduğum için şanslıyım. Umarım gelecekte de burada olurum. Oyuncularımı kazanmaya çalışırım, hepsini. Kimseyi ayırmam. Forma verirken haksızlık yapmam. Belki de beni sevmelerinin sebebi budur." diyerek sözlerini noktaladı.



