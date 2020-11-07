Sumudica: 'Kartal değil şahin hareketi yaptım'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Beşiktaş galibiyetini değerlendirdi.



Marius Sumudica açıklamasında; "Biz bu şehir için oynuyoruz, Gaziantep için! 1.5 senedir buradayım. En iyi maçlarımızdan biri buydu. Beşiktaş'ı geçen sezon da yenmiştik ama bu maç daha iyi oynadık. Ocak ayından beri evimizde yenilmezliğimiz sürüyor. Bu rekoru devam ettirmek sürüyoruz. Denizli maçı var önümüzde, 2 hafta var hazırlanmak için. 11 puana ulaştık, bu çok önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yürekleriyle oynadılar." dedi.



"YÖNETİM İSTERSE DEVAM EDERİM"



Sumudica açıklamasının devamında; "Benim kontratım devam ediyor. Kendi yerimi sağlamlaştırmak gibi bir düşüncem yok. Yönetim benle devam etmek isterse ben seve seve devam ederim. Ben ekmeğimi Gaziantep'te kazanıyorum, maaşımı buradan alıyorum. Yollar ayırmak gibi bir şey duyuyorum, internette görüyorum. Bu sorunun sebebini anlamadım. Güzel bir galibiyet aldık aslında. Kontratım bitince elimi uzatır vedalaşırız gerekirse." dedi.



Marius Sumudica, maç sırasında kart görmesiyle ilgili, "Ben bir şey söylediğim zaman çarpıtılıyor, bunun için sürekli cezalandırılıyorum. Oyuncularıma da sürekli bağırıyorum ve onları motive etmek için uğraşıyorum. Eğer ben yedek kulübesinde elleri bağlı uyursam takım da uyur." dedi.



"'SUS' İŞARETİ TARAFTARLARA"

"KARTAL DEĞİL ŞAHİN YAPTIM"



Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kart gördüğü pozisyonu anlattı. Gaziantep FK'nın simgesinin şahin olduğunu anımsatan Rumen teknik adam, şöyle konuştu:



"Bizim bir sloganımız var, şahinler yüksekten uçar. Ben de maç sırasında bu işareti yaptım. Kimseyle savaş kavga içerisine girmek istemiyorum. Bu konuya açıklık getirmek istiyorum. Maç sırasında arkamdaki taraftarlar 'beraberlik' diye bağırıyordu. Ben de onlara 'sus' işareti yaptım. Ben bir şey söylediğim zaman çarpıtılıyor, bunun için sürekli cezalandırılıyorum. Oyuncularıma da sürekli bağırıyorum ve onları motive etmek için uğraşıyorum. Eğer ben yedek kulübesinde elleri bağlı uyursam takım da uyur."



"SADECE G.SARAY'A YENİLDİK"



Ocak ayından beri sahalarında maç kaybetmediklerini, bu seriyi de sürdürmek istediklerini aktaran Sumudica, "Ligde 16 maç oynadık ve sadece Galatasaray'a deplasmanda yenildik. Anadolu takımı için önemli bir istatistik." dedi.



Marius Sumudica, takımın maç sırasındaki istekli görüntüsüyle ilgili bir soruyu, şöyle yanıtladı:



"Sürekli beraber kalıyoruz. Bu yüzden üstümde farklı bir baskı vardı. Bu hafta çok çalıştık ve iyi hazırlandık. Umarım böyle devam ederiz. Geçen sene başarı yakaladık, ligi 8. bitirdik. Bu gerçekten kabul gören bir başarı. Geçen sene 8. olduk bu sene daha yukarıda olacağız diye bir kural yok. Ligdeki 2. senemiz. Biz bu sene de mücadele etmeye devam ediyoruz. Takımı tekrar ilk 10'da görmek isterim. Umarım uzun süre bu ligde kalıcı oluruz."



