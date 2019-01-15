Sultanlar Ligi'nde 13. hafta programı açıklandı

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 13. hafta maçları 16 Ocak Çarşamba günü yapılacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 13. hafta maçlarının programı şöyle:
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Karayolları (Burhan Felek)
17.00 VakıfBank-Beşiktaş (VakıfBank Spor Sarayı)
17.30 Nilüfer Belediyespor-Türk Hava Yolları (Cengiz Göllü)
18.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Çanakkale Belediyespor (Aydın Mimar Sinan)
19.00 Fenerbahçe Opet-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Burhan Felek)
19.30 Halkbank-Eczacıbaşı VitrA (Başkent)
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Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 13. hafta maçlarının programı şöyle:
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Karayolları (Burhan Felek)
17.00 VakıfBank-Beşiktaş (VakıfBank Spor Sarayı)
17.30 Nilüfer Belediyespor-Türk Hava Yolları (Cengiz Göllü)
18.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Çanakkale Belediyespor (Aydın Mimar Sinan)
19.00 Fenerbahçe Opet-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Burhan Felek)
19.30 Halkbank-Eczacıbaşı VitrA (Başkent)
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın