Sultanlar Ligi'nde derbi heyecanı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında pazar derbi heyecanı yaşanacak.
Lider Fenerbahçe Opet, bir diğer İstanbul ekibi takipçilerinden VakıfBank'ı ağırlayacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak.
Fenerbahçe Opet, ligde geride kalan 15 maçta 13 galibiyet ve 39 puanla lider durumda bulunuyor. VakıfBank ise 38 puanla 3. basamakta yer alıyor.
İki takımın 3. haftada VakıfBank'ın ev sahipliğinde yaptığı mücadeleyi Fenerbahçe Opet, 3-1 kazanmıştı.
Lider Fenerbahçe Opet, bir diğer İstanbul ekibi takipçilerinden VakıfBank'ı ağırlayacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak.
Fenerbahçe Opet, ligde geride kalan 15 maçta 13 galibiyet ve 39 puanla lider durumda bulunuyor. VakıfBank ise 38 puanla 3. basamakta yer alıyor.
İki takımın 3. haftada VakıfBank'ın ev sahipliğinde yaptığı mücadeleyi Fenerbahçe Opet, 3-1 kazanmıştı.