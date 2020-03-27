Stoke City'den Trabzonspor'a Ndiaye indirimi

Stoke City, Senegalli oyuncu Badou Ndiaye için yüzde 50 indirim yapacaklarını iletti.

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Stoke City'den Trabzonspor'a Ndiaye indirimi
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27 Mart 2020 12:02
Trabzon'un devre arasında Stoke City'den kiraladığı Badou Ndiaye'nin sözleşmesinde 8.5 milyon Sterlin'lik satın alma opsiyonu bulunuyor.

Avrupa'daki tüm kulüpler gibi mali kriz içinde bulunan İngiliz kulübü Bordo-Mavililer'in kapısını çaldı. Ndiaye için yüzde 50 indirim yapacaklarını iletti. Trabzonspor Yönetimi ise teklife henüz cevap vermedi.

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