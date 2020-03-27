Stoke City'den Trabzonspor'a Ndiaye indirimi

Trabzon'un devre arasında Stoke City'den kiraladığı Badou Ndiaye'nin sözleşmesinde 8.5 milyon Sterlin'lik satın alma opsiyonu bulunuyor.
Avrupa'daki tüm kulüpler gibi mali kriz içinde bulunan İngiliz kulübü Bordo-Mavililer'in kapısını çaldı. Ndiaye için yüzde 50 indirim yapacaklarını iletti. Trabzonspor Yönetimi ise teklife henüz cevap vermedi.
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Avrupa'daki tüm kulüpler gibi mali kriz içinde bulunan İngiliz kulübü Bordo-Mavililer'in kapısını çaldı. Ndiaye için yüzde 50 indirim yapacaklarını iletti. Trabzonspor Yönetimi ise teklife henüz cevap vermedi.
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