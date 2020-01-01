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Steve Kerr, Donald Trump'ın tepkisine kahkaha attı!

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, ABD başkanı Donald Trump'ın Twitter'dan çıkmak istediğini açıklaması sonrası, beklenmedik bir tepki verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, ABD başkanı Donald Trump'ın Twitter'dan çıkmak istediğini açıklaması sonrası, beklenmedik bir tepki verdi.

Kerr'ün tepkisi, Trump ve Twitter arasında bu hafta başlarında tekrar ateşlenen, bitmeyen kavgaya yönelikti.

Twitter'ın "fact-checking label" özelliği (Gerçeklik kontrolü uyarıları), bu ayın başlarında KOVID-19 ile ilgili yanlış bilgilerle mücadele etmenin bir yolu olarak piyasaya sürülmüştü. Başlangıçta, uyarılar çoğunlukla insanlar yanlış iddialar veya yanıltıcı bilgiler yayınladığında, tıbbi yetkililerin virüs hakkındaki bilgilerine yönlendirmek için kullanılmıştı.

Twitter, Trump'ın Salı sabahı attığı iki tweet'e bu uyarıyı ekledi.

Artık her iki tweet'in de üzerinde "Mektup yoluyla oy verme hakkında bilgi edinin" yazan bir uyarı bulunuyor. Bu uyarı, Trump'ın tweet'lerinin doğru olmadığını belirten bir sayfaya yönlendiriyor.

Trump, bu durumdan sonra sosyal medya platformlarına güçlü bir şekilde düzenleme yapmakla tehdit etti ve hatta Twitter gibi platformlar için bazı yasal korumaları kaldırmak için bir yürütme emri imzaladı.

KERR ŞAŞIRTTI VE GÜLDÜRDÜ

54 yaşındaki koçun, Trump'ın "Tüm Twitter hesabımdan kurtulmak dışında yapmam gereken bir şey yok" ifadesine oldukça beklenmeyen bir tepkisi oldu:

"HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA !!!!!!!!!!!!"

Kerr'ün, Trump'ın çok büyük bir hayranı olmadığı zaten biliniyor. Kerr, başkan Trump'ı basketbol içinde ve dışında birçok konuda açıkça eleştirmişti. Twitter'da bundan önceki en sonuncusu, Mart ayının başlarında, başkanın şu anki KOVID-19 salgını hakkında ne kadar ırkçı olduğu konusunda birçok eleştirinin olduğu bir dönemde gelmişti. Süperstar Stephen Curry gibi Warriors'ın diğer üyeleri de, farklı durumlarda Trump'ı kınamak için bu platformu kullanmışlardı.


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