Stephen A.: "Oyuncular üç ay boyunca seks yapmadan durabilecekler mi?"

Ünlü NBA analisti Stephen A. Smith, NBA oyuncularının seks yapma ihtiyacı duyacakları için, Orlando'daki bubble'ı terkedeceğinden endişe ettiğini söyledi.



Orlando'daki Walt Disney World'de NBA oyuncularının üç aylık bir süre geçirmeleri fikri, lig 2019-20 sezonunu yeniden başlatmaya ve nihayetinde KOVID-19 pandemisinin ortasında bir şampiyon bulmaya çalıştığından ötürü, birçok düzeyde absürd olarak görülüyor.



Bu senaryoda bazı oyuncuların dört hafta boyunca takım arkadaşları ve takım personeli dışında fiziksel olarak kimsenin yanında olamayacağı gerçeği söz konusu.



Smith, ESPN'deki "First Take" programında, fikrini şu şekilde beyan etti:



"Birisi bunu söylemeli. Gerçekten bu adamların alışkın oldukları eğlence aktivitelerinin üç ay boyunca onları idare edeceğini mi düşünüyorsunuz? Cidden insanların eşleri ya da kadınları olmadan yapabileceğini düşünüyor musunuz? Üç ay boyunca bu bubble'a saygı gösterirler mi?"



Smith daha sonra, "eğlence aktivitelerine" erişim olmayacak dört haftalık sürecin bile, oyuncuların üstesinden gelmesinin zor olacağını açıkladı.



22 takım, sezonun yeniden başlatılması için Orlando'ya rapor verdiğinde, takım başına sadece 37 kişiye izin verilecek. Takımların, 17 Ağustos'ta başlayacak olan playofflarda ilerlemeleri durumunda personel eklemelerine izin verilecek.



Oyuncu misafirlerinin, playoffların ilk turuna kadar NBA bubble'ına girmelerine izin verilmeyecek. Bu noktada, geri kalan sekiz ekibin her birinin Orlando'daki Disney kampüsündeki oyuncu konukları için, takım başına her oyuncu için olmak üzere 17 otel odası ayırmasına izin verilecek.