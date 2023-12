ESPN analisti Stephen A. Smith, New Orleans'taki şeflerin Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson'ın "masayı yiyecek" iştahta yemek yediğini söylediklerini iddia etti.



Bu haftanın başlarında Las Vegas'ta izlediği Williamson'ı "şişman" olarak nitelendirmiş olan Smith, ESPN'in "First Take" isimli programında Pelicans yıldızının yeme alışkanlıkları hakkında tekrar konuşarak, New Orleans'taki restoranlardan edindiği isimsiz kaynaklardan alıntı yaptı:



"Abartmıyorum, insanların söylediklerini aktarıyorum. New Orleans'ta onu çok seven şefler var. Bu şefler özellikle onu arıyor ve hepsi de onunla tanışmak istiyor. Çünkü restoranlarına geleceğini biliyorlar. Zion Williamson'la ilgili iddia, 'masayı bile yiyebileceği' şeklinde. Bu çocuğun derdi nedir gerçekten?"



Smith'in First Take'teki yorumu, Williamson'ın fiziğine yönelik son eleştirisinin devamı niteliğindeydi ve tecrübeli analist, konuyu kendi podcast'inde de ele almıştı.



Williamson'ın Las Vegas'ta düzenlenen Sezon İçi Turnuvası yarı finalindeki kötü performansının ardından Smith, Pelicans yıldızının maç sırasında serbest atış çizgisine adım attığında "göbeğini gördüğünü" söyleyerek, formsuzluğunu eleştirmişti.



Pelicans'ın Los Angeles Lakers'a 133-89 mağlup olduğu karşılaşmada Zion, 26 dakika süre alarak yalnızca 13 sayı kaydedebilmişti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU