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Spurs, Tyler Zeller'ı kadrosuna kattı

San Antonio Spurs'ün, 2019-20 sezonunun geri kalanı için pivot Tyler Zeller'ı kadrosuna kattığı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
San Antonio Spurs'ün, 2019-20 sezonunun geri kalanı için pivot Tyler Zeller'ı kadrosuna kattığı açıklandı.

Anlaşma 2020-21 sezonu için garantili olmayan bir yıl içeriyor.

2018-19 sezonunda sadece altı maç oynadıktan sonra tüm sezon boyunca serbest bir oyuncu olan Zeller, sezonun geri kalanı için 245.686 dolar kazanacak.

Zeller ilk iki sezonunu Cleveland Cavaliers ve sonraki üç sezonunu Boston Celtics ile geçirmişti. 2017-18 sezonunda Brooklyn Nets ve Milwaukee Bucks formaları giyen 30 yaşındaki oyuncu, 2018-19 sezonundaki düşüşünden önce 66 maç oynamıştı.

Jakob Poeltl'ın pivot pozisyonunda kalmasıyla ve Trey Lyles'ın uzun forvet ve pivot pozisyonlarıa arasında gidip gelmesiyle, San Antonio, frontcourt'u için bir takviye arıyordu.

Zeller, NBA kariyeri için ortalama 7.0 sayı ve 4.4 ribaundla oynuyor.


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