"Spurs, Trae Young için şansını denedi" iddiası

San Antonio Spurs'ün, geçen haftaki son takas günü öncesinde Atlanta Hawks yıldızı Trae Young'ı kadrosuna katmaya çalıştığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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'Spurs, Trae Young için şansını denedi' iddiası
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15 Şubat 2024 16:21
San Antonio Spurs'ün, geçen haftaki son takas günü öncesinde Atlanta Hawks yıldızı Trae Young'ı kadrosuna katmaya çalıştığı bildirildi.

The Ringer'dan Howard Beck, Atlanta'nın son takas gününden önce aktif olduğunu ve Young'dan ayrılma olasılığını araştırdığını belirtti.

İki tarafın görüşmelerde sonuca ne kadar yakınlaştığı belli olmasa da, Hawks'ın Young'ı takas etmeye her zamankinden daha açık olduğu öne sürüldü.

Bir Doğu Konferansı yöneticisinin, Beck'e "Trae Müsait. Onu takas etmeyi çok istediklerini düşünüyorum." dediği bildirildi.

Hawks ayrıca Young'ın takım arkadaşı Dejounte Murray'i son takas gününden önce takas etme opsiyonlarını araştırmış, ancak kendisini kadroda tutmaya karar vermişti.

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