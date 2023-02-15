San Antonio Spurs'ün, iki yönlü kontratlı olan pivot Charles Bassey ile dört yıllığı 10.2 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladığı bildirildi.



HoopsHype'tan Michael Scotto, kontratın 5,2 milyon dolarlık maaşının garantili olduğunu açıklarken, sözleşmesinin ilk iki yılının garantili, üçüncü ve dördüncü yıllarının ise garantili olmadığını belirtti.



22 yaşındaki pivot, bu sezon San Antonio formasıyla 25 maçta oynamış ve maç başına 13.6 dakikada 4.7 sayı, 5.3 ribaund ve 1.2 asist ortalamaları yakalamıştı.





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