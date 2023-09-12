San Antonio Spurs'ün, tecrübeli guard Cameron Payne'i serbest bırakmaya karar verdiği bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Phoenix Suns'tan takasla geldikten kısa bir süre sonra serbest kalan Payne'in, şampiyonluk adayı olması beklenen başka bir takımda daha büyük bir rol keşfetme şansına sahip olduğunu söyledi.



ESPN'den Bobby Marks ise, Spurs'ün şu anda garantili sözleşme kapsamında 17 oyuncusunun bulunduğunu ve sezon başlamadan iki oyuncunun serbest bırakılması gerektiğini belirtti.



6,5 milyon dolarlık sözleşmesi sona eren Payne, Suns'a yeniden katılmaya uygun olmadığı için artık başka yerlerde fırsat kovalama durumunda olacak.



Temmuz ayında gerçekleşen bir takasta Suns, Payne'i 2025 ikinci tur draft hakkı ve bir miktar nakit parayla birlikte, 2024 NBA Draftı'ndaki korumalı bir ikinci tur draft hakkı karşılığında Spurs'e takas etmişti.



29 yaşındaki Payne, önceki sezon Suns adına sağlam bir performans sergilemiş ve maç başına 20,2 dakikada 10,3 sayı, 2,2 ribaund ve 4,5 asist ortalamaları yakalamıştı.



