SPORX ÖZEL | FIFA'dan TFF'ye kayyum iddiasına cevap; "Gerçek dışı"

SPORX ÖZEL: UEFA ile FIFA müfettişlerinin TFF'yi incelemek üzere İstanbul'da olduğu, TFF'ye mektup gönderildiği ve kayyum atayacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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SPORX ÖZEL | FIFA'dan TFF'ye kayyum iddiasına cevap; 'Gerçek dışı'
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25 Mart 2024 18:21
Son güncelleme 25 Mart 2024 18:27
UEFA ile FIFA müfettişlerinin Türkiye Futbol Federasyonu'nu incelemek üzere İstanbul'da olduğu ve kayyum atayacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.

KAYYUM İDDİALARI GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada özellikle futbol dünyasından her gün yeni bir iddia milyonlarca insan tarafından ciddi şekilde konuşulurken, bu kez gündeme FIFA ve UEFA'nın Türkiye Futbol Federasyonu'na kayyum atacağı haberleri gündeme düştü.

FIFA'nın TFF'ye kayyum atayacağı yönündeki iddialar özellikle eski adıyla twitter, yeni adıyla X olan platformda trend topic olurken, konuya resmi cevap geldi.

SPORX GERÇEĞE ULAŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine ulaşan Sporx, "UEFA ile FIFA müfettişlerinin TFF'yi incelemek üzere İstanbul'da olduğu ve kayyum atayacağı yönündeki iddiaların asılsız" cevabına ulaştı.

TFF yetkilileri, UEFA ve FIFA ile sık sık görüştüklerini vurgularken, Türkiye açısından herhangi bir kötü iletişimin olmadığının altı çizildi.

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