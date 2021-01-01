Spoelstra: "Jimmy'nin çok ağrısı var"

Miami Heat koçu Erik Spoelstra, Jimmy Butler'ın kuyruk kemiği sakatlığını nüksettirmesi sonrası "çok ağrısı" olduğunu söyledi.



Heat, geçtiğimiz Pazartesi günü Memphis Grizzlies'e karşı büyük bir yenilgi alırken, Heat taraftarları için can sıkıcı bir başka haber daha geldi.



Butler'ın, maçın ilk periyodu sırasında kuyruk kemiğindeki sakatlığı nüksettiren bir düşüşün ardından, Spoelstra, Heat yıldızının "çok ağrısı olduğunu" belirtti.



Yıldız oyuncunun Çarşamba gecesi Milwaukee Bucks'a karşı oynanacak maçta forma giyip giymeyeceği ise henüz doğrulanmadı. Spoelstra, Butler'da ciddi bir sorun olup olmadığını kontrol etmek adına muayene edileceğini de sözlerine ekledi.



Butler son oynadığı maçta 10 sayı, 5 ribaund ve 4 asist kaydetmişti.



