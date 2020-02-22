Sörloth: 'Golü attığımda inanılmaz mutluydum'

Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı
Trabzonspor'da gollerin sahibi Alexander Sörloth mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Sörloth açıklamasında, "En iyi performansımızı gösterdiğimizi söyleyemeyiz, Beşiktaş baskılı başladı. Günün sonunda 1 puanı almayı başardık. 2. golde inanılmaz mutluydum, çok kaliteli bir orta geldi, golü attığımda inanılmaz mutluydum" ifadelerini kullandı
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Trabzonspor'da gollerin sahibi Alexander Sörloth mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Sörloth açıklamasında, "En iyi performansımızı gösterdiğimizi söyleyemeyiz, Beşiktaş baskılı başladı. Günün sonunda 1 puanı almayı başardık. 2. golde inanılmaz mutluydum, çok kaliteli bir orta geldi, golü attığımda inanılmaz mutluydum" ifadelerini kullandı
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın