Sörloth: "Golü attığımda inanılmaz mutluydum"

Trabzonspor'un yıldız golcüsü Alexander Sörloth Beşiktaş maçının ardından açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com
Sörloth: 'Golü attığımda inanılmaz mutluydum'
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22 Şubat 2020 22:12
Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı

Trabzonspor'da gollerin sahibi Alexander Sörloth mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Sörloth açıklamasında, "En iyi performansımızı gösterdiğimizi söyleyemeyiz, Beşiktaş baskılı başladı. Günün sonunda 1 puanı almayı başardık. 2. golde inanılmaz mutluydum, çok kaliteli bir orta geldi, golü attığımda inanılmaz mutluydum" ifadelerini kullandı



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