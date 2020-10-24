Sörloth asist yaptı, Leipzig zirvedeki yerini korudu

Bundesliga'da 5. hafta mücadelesinde RB Leipzig ile Hertha Berlin, Red Bull Arena'da karşılaştı. Ev sahibi maçı 2-1 kazandı.



Leipzig'in golleri 11. dakikada Upamecano ve 77. dakikada penaltı vuruşunda Sabitzer'in ayağından geldi. Konuk ekibin golü 8. dakikada Jhon Cordoba'dan geldi.



SÖRLOTH SİFTAH YAPTI



Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da geçiren Alexander Sörloth, 11. dakikada Upamecano'nun attığı golün asistini yaparak Alman ekibindeki ilk skor katkısını yaptı.



HERTHA 10 KİŞİ KALDI



Hertha Berlin'de Deyoraiso Zeefuik 50. dakikada gördüğü 2. sarı kart sonrası takımını 10 kişi bıraktı. 90+2'de ise yine Hertha Berlin'den Jessic Ngankam direkt kırmızı kart gördü ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası bu karar sarı karta çevrildi.



Leipzig bu sonuçla birlikte puanını 13 yaptı ve liderliğini korudu. Hertha Berlin ise 4. yenilgisini alarak 15. sırada kaldı.



Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in grubunda yer alan RB Leipzig, Bundesliga'nın 6. haftasında Mönchengladbach'a konuk olacak. Hertha Berlin ise aynı haftada sahasında Wolfsburg ile karşılaşacak.



