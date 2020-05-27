SEYAHAT YASAĞI UYARISI

4 ŞEHİRDE HAFTA SONU YASAKLARI DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il başkanları ile telekonferans yaptı. Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre Toplantıda koronavirüs salgınıyla mücadelede gelinen nokta ve ilerleyen süreçle ilgili istişareler yapıldı. Erdoğan, belediye başkanlarından pandemi ile mücadelede yapılan yardımlar ve vaka sayılarıyla ilgili bilgi aldı.Buna göre Zonguldak, Sakarya, Kocaeli gibi illerde vaka sayısı azalırken, İstanbul'da dalgalanmanın devam ettiği değerlendirildi. Kars, Giresun, Antalya gibi birçok ilde ise uzun süredir vaka görülmediği bilgisi paylaşıldı.Toplantıda il başkanları, "İstanbul'da seyahat yasağı kalkarsa, nüfusumuz 2-3 katına çıkar" diyerek, İstanbul'da seyahat yasağının en son kalkmasını istediler.Öte yandan toplantıda vatandaşların en çok merak ettiği "Sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?" sorusu da tartışıldı. Toplantıda vaka sayısının düştüğü bazı illerdeki yasakların kaldırılması; İstanbul, Ankara, İzmir ve Gaziantep gibi vaka sayısının ve riskin yüksek olduğu şehirlerde ise hafta sonu sokağa çıkma yasağının bir süre daha devam etmesi kararının alınması öngörülüyor.