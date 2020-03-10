Sofiane Feghouli'den dejavu!

Galatasaray'da 3. sezonunu geçiren Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli ligin ikinci yarılarında bambaşka bir performans sergiliyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Sofiane Feghouli'den dejavu!
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10 Mart 2020 12:22
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli ligin ikinci yarılarında takıma büyük katkı sağlıyor. Feghouli ikinci yarı vites artırarak şampiyonluğa doğrudan etki ediyor.

Sarı-Kırmızılı takımda 3. sezonunu yaşayan Feghouli geldiği ilk sezon ilk devrede 5, ikinci yarıda da 10 gole katkı sağladı. Brezilyalı futbolcu o sezon ligde 6 gol atarken 9 da asist gerçekleştirdi.

Sarı-Kırmızılı futbolcu 2018-2019 sezonunda ise ilk yarı 1 gole katkı sağlarken 2. devre coşarak 14 gole katkıda bulundu. O sezon da toplam 9 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.

Feghouli bu sezon ise ilk yarı 3 gole katkı sağlarken 2'nci devre oynanan 8 maçta 4 gole direkt etki yaptı. 

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