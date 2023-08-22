Sacramento Kings, eski oyuncusu Skal Labissiere ile bir yıllık kısmen garantili sözleşme imzaladı.



The Athletic'ten Shams Charania, Labissiere'in, 2016 NBA Draftı'nın ilk turunda kendisini seçen takıma geri döndüğünü duyurdu.



Şu anda 27 yaşında olan Labissiere, Kings'te üç sezon forma giymiş ve ardından 2020'de ligden ayrılmadan önce profesyonel basketbol kariyerine Portland Trail Blazers'da devam etmişti.



Haitili forvet en son 2019-20 sezonunda NBA'de forma giydikten sonra, Porto Riko ve Meksika'da da oynamıştı.



