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Sivasspor'a 2. Lig'den takviye

Spor Toto Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor, TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor'da forma giyen İlker Sayan'ı aldı

Kaynak: AA
Sivasspor'a 2. Lig'den takviye
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09 Ağustos 2018 14:19
Spor Toto Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor, TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor'da forma giyen İlker Sayan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor, Sivas Belediyespor forması giyen sağ kanat oyuncusu İlker Sayan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bolu kampından itibaren takımla antrenmanlara çıkan 25 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda 14 numaralı formayı giyecek.

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