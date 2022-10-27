Sivasspor ve Cluj yöneticileri yemekte!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde CFR Cluj'u konuk edecek Sivasspor'un yöneticileri, konuk ekibin yöneticileriyle yemekte bir araya geldi.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, organize edilen yemeğe Başkan Otyakmaz, Başkanvekili Erdal Sarılar, Başkan Yardımcısı Mehmet Oflaz, Asbaşkanlar Uğur Akkuş, Ömer Sepet, Mehmet Boyraz ve Mehmet Ali Topal ile CFR Cluj Kulübü Başkanı Cristian Balaj ve yöneticileri katıldı.



Otyakmaz, yemeğin ardından günün anısına misafir takım yöneticilerine plaket ve kırmızı-beyazlı forma hediye etti.





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