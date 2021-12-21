Sivasspor'un yeni kaleci antrenörü Zafer Özgültekin oldu

Demir Grup Sivasspor'da kaleci antrenörü Cengiz Birgen'in yerine Zafer Özgültekin getirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'un yeni kaleci antrenörü Zafer Özgültekin oldu
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21 Aralık 2021 16:19
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da kaleci antrenörü Cengiz Birgen'in görevden ayrılmasının ardından bu göreve Zafer Özgültekin'in getirildiği bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik heyette görev alan kaleci antrenörü Cengiz Birgen'in görevinden ayrıldığı belirtildi.

Sivasspor'da kaleci antrenörü görevine daha önce de kulüpte görev yapan Zafer Özgültekin'in dahil edildiği aktarılan açıklamada, "Cengiz Birgen'e kulübümüze yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, Zafer Özgültekin'e ise görevinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.


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