Sivasspor'un Avrupa kadrosu belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Demir Grup Sivasspor, UEFA bildirdiği kadroda yer alan isimleri açıkladı.



Sivasspor'un UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler yer alıyor;



Kaleci: Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural



Savunma: Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Aaron Appindangoye, Dimitrios Goutas, Robin Yalçın, Ziya Erdal, Caner Osmanpaşa



Orta saha: DiaaSaba, Charis Charisis, Erdoğan Yeşilyurt, Fredrik Ulvestad, Kader Keita, Hakan Arslan



Forvet: Max Gradel, Mustapha Yatabare, Clinton N'Jie, Karol Angielski, Ahmed Musa, Leke James



Bildirilen listede yer almayan isimler ise şu şekilde; Emre Satılmış, Samba Camara, Alaaddin Okumuş, Isaac Cofie, Özkan Yiğiter ve Armin Djerlek .





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