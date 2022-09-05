Sivasspor'un Avrupa kadrosu belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Demir Grup Sivasspor, UEFA bildirdiği kadroda yer alan isimleri açıkladı.
Sivasspor'un UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler yer alıyor;
Kaleci: Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural
Savunma: Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Aaron Appindangoye, Dimitrios Goutas, Robin Yalçın, Ziya Erdal, Caner Osmanpaşa
Orta saha: DiaaSaba, Charis Charisis, Erdoğan Yeşilyurt, Fredrik Ulvestad, Kader Keita, Hakan Arslan
Forvet: Max Gradel, Mustapha Yatabare, Clinton N'Jie, Karol Angielski, Ahmed Musa, Leke James
Bildirilen listede yer almayan isimler ise şu şekilde; Emre Satılmış, Samba Camara, Alaaddin Okumuş, Isaac Cofie, Özkan Yiğiter ve Armin Djerlek .
Sivasspor'un UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler yer alıyor;
Kaleci: Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural
Savunma: Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Aaron Appindangoye, Dimitrios Goutas, Robin Yalçın, Ziya Erdal, Caner Osmanpaşa
Orta saha: DiaaSaba, Charis Charisis, Erdoğan Yeşilyurt, Fredrik Ulvestad, Kader Keita, Hakan Arslan
Forvet: Max Gradel, Mustapha Yatabare, Clinton N'Jie, Karol Angielski, Ahmed Musa, Leke James
Bildirilen listede yer almayan isimler ise şu şekilde; Emre Satılmış, Samba Camara, Alaaddin Okumuş, Isaac Cofie, Özkan Yiğiter ve Armin Djerlek .
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