Sivasspor'un Avrupa kadrosu belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Demir Grup Sivasspor, UEFA'ya bildirdiği listeyi açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sivasspor'un Avrupa kadrosu belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Eylül 2022 19:10
UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Demir Grup Sivasspor, UEFA bildirdiği kadroda yer alan isimleri açıkladı.

Sivasspor'un UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler yer alıyor;

Kaleci: Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural

Savunma: Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Aaron Appindangoye, Dimitrios Goutas, Robin Yalçın, Ziya Erdal, Caner Osmanpaşa

Orta saha: DiaaSaba, Charis Charisis, Erdoğan Yeşilyurt, Fredrik Ulvestad, Kader Keita, Hakan Arslan

Forvet: Max Gradel, Mustapha Yatabare, Clinton N'Jie, Karol Angielski, Ahmed Musa, Leke James

Bildirilen listede yer almayan isimler ise şu şekilde; Emre Satılmış, Samba Camara, Alaaddin Okumuş, Isaac Cofie, Özkan Yiğiter ve Armin Djerlek .

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ