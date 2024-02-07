Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Sivasspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve normal süresi 0-0 biten maçta Konyaspor, Sivasspor'u uzatmalarda 1-0 mağlup etti.



Konyaspor'a turu getiren golü 109. dakikada Sivassporlu eski futbolcu Ahmet Oğuz kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Konyaspor adını çeyrek finale yazdırdı. Ev sahibi Sivasspor, kupaya veda etti.



MAÇTAN DAKİKALAR



3. dakikada Koita'nın pasında topla buluşan Njie, ceza sahası dışından sert vurdu. Deniz Ertaş'ı geçen meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta gitti.



13. dakikada Erdem Güleç'in sağ kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Koita, rakiplerini geçtikten sonra kaleci Deniz Ertaş ile karşı karşıya kaldı. Koita'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Deniz Ertaş'ın dizlerinden döndü.



38. dakikada Yunus Mallı'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içindeki Kahraman Demirtaş'ın kafa vuruşunda top kale direğinden döndü.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.



60. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Moreno'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nikolic'te kaldı.



63. dakikada Ethemi'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Prip'in sert vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta gitti.



Karşılaşmanın normal süresi 0-0 tamamlandı.



109. dakikada defansın hatasından faydalanarak topla buluşan Ahmet Oğuz, ceza alanı dışından sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Nikolic'in solundan ağlara gitti. 0-1



Karşılaşmayı 1-0 kazanan Tümosan Konyaspor adını çeyrek finale yazdırdı.



Stat: BG Grup 4 Eylül



Hakemler: Atila Karaoğlan, Mehmet Akıncık, Suat Güz



EMS Yapı Sivasspor: Nikolic, Burak Kapacak (Dk. 68 Yusuf Çağlar Kefkir), Mehmet Albayrak, Caner Osmanpaşa (Dk.68 Alaaddin Okumuş), Camara, Emre Gökay (Dk. 59 Emrah Başsan), Kerem Atakan Kesgin (Dk. 75 Muhammed Sinan Kaya), Charisis, Erdem Güleç (Dk. 119 Mehmet Talha Şeker), Koita (Dk. 68 Ziya Erdal), Njie



Tümosan Konyaspor: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Metehan Mert, Kahraman Demirtaş, Karahan Yasir Subaşı (Dk.90+2 Guilherme), Soner Dikmen, Boateng (Dk. 67 Niko Rak), Prip (Dk. 68 Alassane Ndao), Yunus Mallı (Dk. 95 Uğurcanr Yazğılı), Moreno (Dk. 84 Sambou), Ethemi (Dk. 68 Oğulcan Ülgün)



Gol: Dk. 109 Ahmet Oğuz (Tümosan Konyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 23 Ahmet Oğuz, Dk. 36 Moreno (Tümosan Konyaspor) Dk. 35 Kerem Atakan Kesgin (EMS Yapı Sivasspor)



