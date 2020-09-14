Sivasspor imzayı attırdı; Fayçal Fajr

Sivasspor, Getafe forması giyen orta saha oyuncusu Fayçal Fajr'ı renklerine bağladı

Haber; Sporx.com
Sivasspor imzayı attırdı; Fayçal Fajr
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14 Eylül 2020 16:51
Sivasspor, geçtiğimiz sezon La Liga ekiplerinden Getafe forması giyen orta saha oyuncusu Fayçal Fajr ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fayçal, Başkanvekili Erdal Sarılar'ın katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı.

1 Ağustos 1988'de Fransa'nın Rouen şehrinde dünyaya gelen Fas asıllı sporcu, futbola CMS Oissel'da başladı. Ardından Frejus-Saint-Raphael FC, SM Caen, Elche, Deportivo La Coruna, forması giyen Fajr, son olarak İspanya'da Getafe'de görev yaptı.

Kariyerinde 285 maça çıkan 32 yaşındaki sporcu; 30 kez gol sevinci yaşarken, 48 asist yaptı. Fajr, ayrıca 25 kez de Fas milli takımının formasını giydi.





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