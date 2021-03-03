Süper Lig'de 28. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi.



Demir Grup Sivasspor'un golünü 54. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti. Atakaş Hatayspor'un golü 59. dakikada Mame Biram Diouf'tan geldi.



Ligde 5 haftadır kaybetmeyen Demir Grup Sivasspor puanını 33'e yükseltti. Atakaş Hatayspor da 5 haftadır kaybetmezken; 2 haftalık galibiyet serisini sürdüremedi ve puanını 46 yaptı.



Süper Lig'de hafta sonu Demir Grup Sivasspor, Galatasaray'a konuk olacak. Atakaş Hatayspor, Kayserispor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

26. dakikada Boyd'un sağ kanattan ortasında ceza alanı içerisinde kaleye paralel giden topa Yatabare dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.

33. dakikada Robin Yalçın'ın hatasında topla buluşan Ribeiro, rakiplerini geçerek ceza alanına girdi. Bu futbolcunun pasında Boupendza'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.

36. dakikada Hakan Arslan'ın pasında Boyd'un ceza alanı dışından vuruşunda, topu kaleci Munir kontrol etti.

42. dakikada Gradel'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği topla buluşan Yatabare'nin zayıf vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

44. dakikada Fajr'ın ceza alanından vuruşunda, kaleci Munir topu kale direğinin yanından son anda kornere çeldi.

45. dakikada Ahmet Oğuz'un sağdan ceza alanına ortasında Gradel'in kafa vuruşunda, top direğin üzerinden auta çıktı.

45+2. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Gradel'in çapraz pozisyondan sert şutunda, kaleci Munir topu çıkardı. Pozisyonu takip eden Hakan Arslan'ın kale alanından sert vuruşunda, top üst direkten oyun alanına döndü.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...



