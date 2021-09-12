Sivasspor; "Fenerbahçe'yi yenebilirdik"

Sivassporlu Uğur Çiftçi ve Muammer Yıldırım, Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sivasspor; 'Fenerbahçe'yi yenebilirdik'
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12 Eylül 2021 19:16
Sivassporlu futbolcular Uğur Çiftçi ve Muammer Yıldırım, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

UĞUR ÇİFTÇİ

Zor bir maç olacağını biliyorduk. Milli maç arasında dinlendik, iyi değerlendirdik. Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik. Maçta da uygulamaya çalıştık. 1 puan aldık. Biz tekrar kazanmaya başlayarak geçen seneki başarımızı yakalamak istiyoruz.

MUAMMER YILDIRIM

Kolay bir maç olmadı iki takım adına da. Güzel ve zevkli bir maçtı. Fenerbahçe taraftarı da baskı altına almayı bilyior. Avrupa'da maçlarımız vardı. Zor süreçti. Avrupa bitti, milli ara geçti. Dinlendik. Tekrar iyi Sivasspor'u gösterdik. Kazanabilirdik, kaybedebilirdik. Güzel bir mücade oldu.


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