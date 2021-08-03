Sivasspor'da kombine satışları başlıyor

Demir Grup Sivasspor'un 2021-2022 sezonunda Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynayacağı Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmalarında geçerli olacak kombinelerin öncelikli satışı çarşamba günü başlıyor.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bu sezon da eski kombine kart sahiplerine öncelik tanınacak. Bu kapsamda eski kombine kart sahipleri için kombine satışı yarın saat 15.00'te başlayacak ve 8 Ağustos Pazar günü saat 22.00'de sona erecek.9 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00'de ise tüm koltuklar genel satışa sunulacak, taraftarlar dilediği yerden kombinesini satın alabilecek.Kombine fiyatları ise 5 farklı kategoride 230 ile 650 lira arasında belirlendi.Kombine satışı www.passo.com.tr adresinden, Yeni 4 Eylül Stadı Güney Kale Arkası Tribünü 8 Nolu Giriş'ten ve Buruciye Medresesi bahçesinde bulunan Passolig gişelerinden yapılacak.