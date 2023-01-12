Sivasspor'da Kayserispor öncesi 4 eksik!

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında cuma günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
Ligde geride kalan 17 haftada 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan Sivas temsilcisi, 15 puan topladı.
Kırmızı-beyazlı ekipte Kayserispor maçı öncesi Leke James, Aaron Appindangoye, Mustapha Yatabare ve Murat Paluli'nin sakatlığı bulunuyor.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
Ligde geride kalan 17 haftada 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan Sivas temsilcisi, 15 puan topladı.
Kırmızı-beyazlı ekipte Kayserispor maçı öncesi Leke James, Aaron Appindangoye, Mustapha Yatabare ve Murat Paluli'nin sakatlığı bulunuyor.
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