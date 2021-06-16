Sivasspor'da gözler başkanda

Süper lig ekiplerinden Sivasspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın, İstanbul'dan idare ettiği çalışmalarda yönetim kurulunun yabancı ve yerli oyuncularla görüşmelerini sürdürdü öğrenildi.



Teknik heyetin verdiği liste doğrultusunda transfer görüşmelerini sürdüren Sivasspor yönetimin fiyatlar konusunda bazı futbolcularla görüşmelerde belli yollar kat edildiği ifade ediliyor.



Başkan Mecnun Otyakmaz'ın başkanlığında çalışmalar yapan transfer komitesinin transferlerde istenen rakamların biraz daha aşağı düşmesini beklediklerini öğrenilirken, önümüzde hafta kırmızı-beyazlı ekipte hareketli transfer saatlerinin geçeceği sinyalleri veriliyor.



Öte yandan Sivasspor yeni sezon öncesinde kadrosuna transfer yapmadı.



Kaynak: Sivas Memleket



