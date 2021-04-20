Beşiktaş'ın deplasmanda Sivasspor ile oynadığı ve 0-0 biten ilk yarıyı Reha Kapsal, Güntekin Onay değerlendirdi.



REHA KAPSAL



Beşiktaş fiziksel ve mental olarak yorgun. Her hafta final. Avantajı var ama bu haftalarda mental bir baskı hisseder oyuncular, o baskıyı kaldıramadığı görülüyor sahada. Oyunla ilgili bir düşüncesi de yok. Beşiktaş ligimizde en güçlü oyun oynayan, rahat gol pozisyonu üreten, topu çabuk kazanan, dar alanda yakalanmayan bir takım diyorduk, bu tarife uymayan oyunlar başladı. İlk 45 dakikada Sivasspor 3 net pozisyon kaçırdı. Beşiktaş hazırlık maçı kıvamında bir resmi maç oynuyor.



GÜNTEKİN ONAY



Sivasspor ilk yarıda Beşiktaş'ı iyi kitledi. Adam adama oynadı ve tehlike yaşamadı. Oyun ilk yarının sonlarına doğru biraz hareketlendi. Beşiktaş adına ilk yarıda talihsizlik yaşandı ve sakatlıktan yeni kurtulan Vincent Abouabakar sakatlandı.



İLKER YAĞCIOĞLU



Kör düğüm olmuş bir maç. İki takımın da çözmesi gereken bir maç. Beşiktaş oldukça kötü bir ilk yarı geçirdi. Daha önce böyle bir şeye şahit olmadık. Bu da maçın ne kadar olduğunu gösteriyor. Daha da zor olacak, Vincent Aboubakar sakatlandı. İş daha da sıkıntılı oyuna dönecek gibi görünüyor. Erken bir gol olmazsa, gol atan kazanır gibi bir maç olacak izlenimi var.



TOLGA ZENGİN



İşler Sivasspor'un istediği gibi gidiyor. Beşiktaş'ın istediğini alabilmesi için tempoyu arttırması gerekiyor. Beşiktaş'ın biraz daha risk alması gerekiyor. Orta sahanın daha hızlı top çevirmesi lazım.



