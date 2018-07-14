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Sivaspor'dan neşeli idman

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonuna hazırlanan Sivasspor çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
Sivaspor'dan neşeli idman
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14 Temmuz 2018 15:14
Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını kamp yaptığı otelin havuzunda gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezona Bolu'nun Karacasu beldesinde hazırlanan kırmızı-beyazlı ekip, günün ilk çalışmasını havuzda gerçekleştirdi.

İlk olarak fitness salonunda çalışan futbolcular, daha sonra konakladıkları otelin kapalı havuzuna geçti.

Neşeli görüntülerin sergilendiği havuz çalışmasında oyuncular, hem kendi aralarında hem de kulüp çalışanları ile şakalaştı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.





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