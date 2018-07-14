Sivaspor'dan neşeli idman

takımlarından, yeni sezon hazırlıklarını kamp yaptığı otelin havuzunda gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezona Bolu'nun Karacasu beldesinde hazırlanan kırmızı-beyazlı ekip, günün ilk çalışmasını havuzda gerçekleştirdi.İlk olarak fitness salonunda çalışan futbolcular, daha sonra konakladıkları otelin kapalı havuzuna geçti.Neşeli görüntülerin sergilendiği havuz çalışmasında oyuncular, hem kendi aralarında hem de kulüp çalışanları ile şakalaştı.Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.