Sissoko, Erzurumspor ile sözleşmesini tek taraflı feshetti

Erzurumspor, İbrahim Sissoko'nun kulüple olan sözleşmesini tek taraflı feshettiğini açıkladı.

Haber; AA
Abone Ol
Sissoko, Erzurumspor ile sözleşmesini tek taraflı feshetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Aralık 2020 15:55
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İbrahim Sissoko'nun kulüple olan sözleşmesini tek taraflı feshettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu İbrahim Sissoko'nun, sözleşmesini tek taraflı feshettiği belirtilerek, "Kulübümüz tarafından ilgili feshin haksızlığının tespiti adına gerekli yasal işlemler ivedilikle başlatılacaktır." ifadesi kullanıldı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için