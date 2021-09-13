Sinan Engin: 'Haaland kim kardeşim?'

Süper Lig'e fırtına gibi başlayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde perdeyi çarşamba günü Dortmund maçı ile açacak.Beşiktaş'ta özellikle Pjanic'in takıma katılmasıyla beraber taşlar yerine oturdu ancak Dortmund maçından önce Vida'nın sakatlanması tüm planlarını alt üst etti.Hücum gücüyle dikkat çeken Dortmund karşısında savunmanın bel kemiği Vida'dan yararlanamayacak olan Beşiktaş'ta Wellinton ve Montero ikilisinin ilk 11'de görev yapması bekleniyor.Kritik maç öncesinde Dortmund cephesinde ise tam bir Haaland fırtınası esiyor.sınırları zorlamaya devam ediyor.Dortmund teknik direktörü Marco Rose, Beşiktaş karşısında takımın tüm katmanlarıyla mücadele etmeleri gerektiğini ifade ederek,Tek bir futbolcu üzerine kurulu bir oyun yapısını kabul edemeyiz. Haaland bizim için çok büyük bir koz ancak Dortmund, takım olarak iyi mücadele etmek zorunda" dedi.Haaland'ın iki gol attığı Leverkusen maçının özetini şuraya bırakıyoruz;2021 yılında Dortmund forması ile 41 maça çıkan ve 38 golün altına imza atan Haaland ise daha fazla gol atması gerektiğine inanıyor.Real Madrid, Chelsea, Manchester City ve Paris Saint Germain'in astranomik tekliflerine rağmen Dortmund'da kalan ve 240 milyon euroluk bonservis bedeline sahip olan Haaland, "Şu anda belirli bir seviyede devam ediyorum ancak benim potansiyelim, daha fazla gol atmayı mecbur kılıyor. Şu ana kadar attığım goller yetersiz, daha fazla atmayalım" şeklinde konuştu.Haaland sadece Beşiktaş için değil Avrupa'daki tüm rakip takımlar için ürkütücü olsa da bu düşüncede olmayanlar arasında Sinan Engin de var.Beşiktaş'ın Haaland'ı durdurabileceğini ifade eden Sinan Engin,Haaland'ı Milli maçta da gördük. İyi organize olursak, iyi hazırlanırsak Haaland'ı yine tutabilir Beşiktaş. Zaten Sergen onların hepsini çok iyi yapacaktır" dedi.Sancho'nun United'a transfer olmasına rağmen Haaland'ın da etkisiyle Avrupa'nın en üretken hücum futbolunu oynayan Dortmund, savunma bölgesinde ise ciddi sorunlar yaşıyor.Almanya Bundesliga'da oynadığı son 15 maçın 12'sinde kalesini gole kapatamayan Dortmund'da kaptan Marco Rues da savunma güvenliğine önem vermeleri gerektiği konusunda ısrarcı;Çünkü her maçta 3-4 gol atamayız. Çok fazla gol atıp gol yiyoruz. Bu maçı bir şekilde kazandık çünkü çok çaba sarf ettik"