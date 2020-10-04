Simona Halep'ten Fransa Açık'a erken veda

Rumen sporcu Simona Halep, kadınlarda 1 numaralı seribaşı olduğu Fransa Açık (Roland Garros) Tenis Turnuvası'na dördüncü turda veda etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Simona Halep'ten Fransa Açık'a erken veda
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04 Ekim 2020 14:12
Rumen sporcu Simona Halep, kadınlarda 1 numaralı seribaşı olduğu Fransa Açık (Roland Garros) Tenis Turnuvası'na dördüncü turda veda etti.

Başkent Paris'te düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasındaki tek kadınlar 4. tur mücadelesinde, Halep ile Polonyalı Iga Swiatek karşılaştı. 

Dünya sıralamasının 54. basamağındaki Swiatek, 68 dakika süren mücadeleyi 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazarak kariyerinde ilk kez grand slam çeyrek finaline çıktı. 

19 yaşındaki Polonyalı raket, çeyrek finalde Martina Trevisan-Kiki Bertens eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 



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