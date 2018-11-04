Simon Kuper: 'Hollanda futbolu aptallaştı'

İngiliz futbol yazarı, Hollanda futbolunun son dönemdeki düşüşü ile ilgili konuştu ve son kurbanıolan, öncesinde deve'un görevine son verilmesiyle öne çıkan teknik direktör kıyımı ile ilgili konuştu.Hollanda'nın eski günlerinden uzak olduğunu vurgulayan Kuper, "Hollanda futbolu yavaş gelişiyor, kötü bir reputasyonu var. Yeniliklere açık değil, çok yavaş ve oyuncular az gelişmiş. 2000'lerin futbolu oynanıyor" dedi.Hollanda'nın sisteminin gelişime açık olmadığını söyleyen yazar, "Frank de Boer Crystal Palace'e geldiğinde, aklında bir fikir vardı: Futbolu biz icat ettik ve burada birilerini üzeceğim. Ama çalışmayan bir sistem ortaya sürdü. Topla oynamak istedi ve bu sistem de işe yaramadı. Hollanda futbolu aptallaştı. Hollanda'nın avantajı, her zaman diğerlerinin oyunlarından daha akıllı bir yaklaşım ortaya koymasıydı. Artık bu yoksa, sen de normal bir ülke olurdu" yorumunu yaptı.Fenerbahçe, tarihinin en kötü başlangını yaptığı Phillip Cocu'nun ayrılığının ardından Galatasaray derbisinde 2-0'dan geri dönerek 2-2 ile 1 puan almıştı.