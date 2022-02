Simmons: "Kings, NBA'deki en aptal takım!"

The Ringer'ın ünlü NBA analisti Bill Simmons, Tyrese Haliburton'u takas ettiği eden Sacramento Kings'i "NBA'deki en aptal takım" olarak nitelendirdi.



Sezonun şu ana kadar belki de en şok edici hamlelerinden birinde Kings, Haliburton ve Buddy Hield'ı Domantas Sabonis karşılığında Indiana Pacers'a takas etmişti.



Temelde Kings'in bu takastaki motivasyonunun, forvet rotasyonuna derinlik katabilecek 25 yaşındaki bir All-Star için iki adet genç ve henüz kendini kanıtlamamış parçayı yollamak olduğu düşünülse de, geleceği oldukça açık olarak görülen Haliburton'dan vazgeçmeleri, büyük oranda eleştiri almalarına yol açmıştı.



Kendi podcast'inin son bölümünde Simmons, bu anlaşma için Kings yönetimine ağır eleştirilerde bulunarak, ekibi 'ligdeki en aptal takım' olarak nitelendirdi:



"Grantland döneminde Kings'le çok dalga geçerdik. Grantland 2000'den 2015'e kadar sürmüştü ve o noktada, Kings moronluk döneminin ikinci yarısına giriyordu. Sonunda Grantland sona erdi ve The Ringer'ı kurduk, ama Kings hala moronluklarına devam etti.



2006'dan 2018'e kadar, 12 yıl boyunca ligin en aptal takımıydılar. Ve sonra (Marvin) Bagley'yi, Luka'nın (Doncic) önünde seçtiler ve hepimiz yine felç geçirdik. Belirsiz nedenlerle (Bogdan) Bogdanovic'i verdiler, onu oynatmak istemediler.



Dört yılda üç oyun kurucu seçtiler, ama yanlış olana uzatma kontratı verdiler. O da o sözleşmeyle hala nispeten takas edilemez olan DeAaron Fox'tı.



Son on yılda Kings en çok nelerle ön plana çıktı? DeMarcus Cousins vardı, o zaman korkunç görünse de. Ve Haliburton'ı seçmeleri. 12'nci sıraya düşmesine rağmen doğru adamı tercih etmişlerdi. Ve sonra onu yine de takas ettiler.



Bence Haliburton kesinlikle bir yıldız ve geleceğin All-NBA oyuncusu. Bana kalırsa şampiyon bir takımın en iyi ikinci adamı olabilir."



Kings hiçbir zaman iyi yönetilen bir takım olarak görülmemişti. Çok iyi draft yapmayan ekip, yanlış oyuncuları takas etmiş ve elindeki oyuncularla sık sık kötü sözleşmeler yapmıştı.