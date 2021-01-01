Simmons'a bir "küçük pazar takımından" teklif var!

Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons için bir "küçük pazar takımının" resmi bir teklifte bulunduğu iddia edildi.



ESPN'den Brian Windhorst, "The Scoop" isimli podcastte bir küçük pazar takımının, Simmons için resmi bir teklifte bulunduğunu bildirdi.



Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves ve Sacramento Kings ekipleri, Simmons'la adı geçen takımlar arasındaydılar ve Windhorst, adını vermediği bir takımın All-Star oyuncu için teklifte bulunduğunu açıkladı:



"Bir teklifte bulunan ve çok fazla ilgi gösteren en az bir küçük pazar ekibinin olduğunu biliyorum ve bu henüz halka açıklanmadı."



Simmons, bu ayın başlarında Sixers'ın antrenman kampına rapor vermek istemediğini ifade ederken, Philly ekibi halen muhtemel bir anlaşma için takas ortakları arayışında.



Simmons, 2020-21 sezonunda maç başına 14.9 sayı ve 6.9 asist ortalamalarıyla Yılın Savunmacısı ödülü adayları arasında ikinci olmuştu.



