Silver: "2020-21 sezonunun başlangıcı için, aşıyı koşul olarak görmüyorum"

NBA başkanı Adam Silver, ligin 2020-21 sezonunu bir miktar taraftarın katılımıyla oynamayı umduğunu, ancak sezonun başına dek KOVID-19 için bir aşının mevcut olma ihtimalinin düşük olduğunu düşündüğünü belirtti.



Silver, hızlı test ve güvenlik protokollerindeki gelişmelerin, bazı taraftarların arenalara geri dönmesine izin verebileceğini söyledi:



"Okuduğum her şeye dayanarak diyebilirim ki, gelecek sezona başlamadan önce en azından geniş çapta dağıtılan bir aşı olma şansı neredeyse yok gibi. Yani bir aşının geliştirilmesini ön koşul olarak görmüyorum. Hızlı testlerle, binada 19.000 kişi olmayabilir, göreceğiz, ancak mesafe açısından uygun protokoller ve gelişmiş testler ile taraftarları arenalara geri getirme şansımız var."



"Dediğim gibi, şu anda henüz erken. Ve bu kararların birçoğunda - Kanada'nın ne yapacağıyla ilgili önceki soruya göre, eyalet bazında ve bazı durumlarda şehirle kaç kişinin toplanabileceğine ilişkin kısıtlamalarla da aynı şekilde ilgilenmek zorundayız. Öğrendiklerimize ve testlere dayanan protokollere dayanarak, bir aşının tam dağıtımından önce, gelecek sezon taraftarlarla beraber maçları düzenleyebileceğimizi umuyorum."



NBA'in, sezona Ocak ayından önce başlamasının pek olası olmadığı belirtilmişti.



